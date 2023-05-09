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Банки відновлюють блокування рахунків українців за борги
15:41 09.05.2023 |
Українські банки відновлять блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців. Про це співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram.
За його словами, це пов'язано із набуттям чинності ухваленого Верховною Радою у квітні закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".
"Цей закон скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 000 грн на час дії воєнного стану. Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той у свою чергу надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта", - написав Гороховський.
Він додав, що через набрання чинності цим законом банки змушені повернути блокування коштів на рахунках клієнтів, щодо яких таке рішення ухвалили державні виконавці. Тепер банки повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану.
"Це торкнеться приблизно 436 тисяч клієнтів monobank. Дуже шкода, але ми нічого не можемо із цим зробити. Усі банки його виконуватимуть", - зауважив Гороховський.
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