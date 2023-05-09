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Нацбанк призначив керівника нового департаменту нагляду за банками
22:00 08.05.2023 |
Директором новоствореного Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України (НБУ) з 8 травня призначено Андрія Котюжинського.
Як повідомляє пресслужба НБУ, Департамент інтегрованого нагляду за банками створено в межах посилення нагляду за фінансовим ринком в рамках нової програми співпраці України з МВФ.
Цей підрозділ виконуватиме не лише всі функції реорганізованого Департаменту банківського нагляду, але й функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг.
Департамент входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", куратором якої є заступник голови Національного банку Дмитро Олійник.
Згідно із наведеною у повідомленні біографією, Андрій Котюжинський має 16-річний досвід роботи у фінансовій сфері, до призначення в Національний банк він із серпня 2022 року працював першим заступником голови правління АТ "Банк Кредит "Дніпро".
У 2019-2021 роках він працював директором департаменту кредитного ризик-менеджменту АТ "ОТП Банк", упродовж 2009-2012 років працював у ПАТ "Банк Форум". У 2012-2018 роках він був директором з консалтингу компанії "PwC Україна", а у 2018-2019 роках обіймав аналогічну посаду у компанії "Делойт" в Україні.
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