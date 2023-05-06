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Профіцит ліквідності у банківській системі перевищив рекордні 500 мільярдів, – НБУ
23:37 05.05.2023 |
Профіцит ліквідності банківської системи у першому кварталі 2023 року зростав, сягнувши нових рекордних значень - залишки коштів банків на коррахунках і депозитних сертифікатах в середньому становили майже 520 млрд грн порівняно з 415 млрд грн у четвертому кварталі минулого року.
Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).
"Це було зумовлено значними видатками уряду за одночасного зниження обсягів готівки поза банками. Зазначені чинники переважили вплив інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти, обсяги яких були нижчі за наші попередні очікування", - зазначається у документі.
Прискорене зниження обсягів готівки на початку року Нацбанк пояснює сезонним чинником і зниженням мотивів для бізнесу та домогосподарств тримати кошти у готівці з огляду на поліпшення ситуації з електропостачанням.
Водночас Нацбанк очікує, що значний обсяг ліквідності у банківській системі зберігатиметься і надалі.
"Підвищення нормативів обов'язкового резервування зумовило збільшення частки ліквідності, що утримується банками на коррахунках. Значний обсяг ліквідності зберігатиметься і надалі через значні бюджетні витрати", - йдеться у Інфляційному звіті.
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