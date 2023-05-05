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Проти Нацбанку в Україні розгорнули кампанію із дискредитації. За «вкидами» стоїть Росія
13:00 05.05.2023 |
У Національному банку заявили про виявлення інформаційної кампанії по дискредитації його діяльності. Свідчення про початок кампанії Нацбанку надав Центр протидії дезінформації, повідомляють у пресслужба НБУ.
Джерелами інформаційних "вкидів" є окремі українські спікери із сумнівною репутацією та телеграм-каналами з російської орбіти впливу, уточнюють у Нацбанку.
"Вкиди" активно поширюються мережами телеграм-каналів, що діють на користь ворога, надалі підтримуються ЗМІ Росії та закордонними англомовними медіа, які й раніше практикували розміщення неякісної інформації з ознаками замовних матеріалів.
Для "вкидів" характерні: відсутність належних фактів, підміна причинно-наслідкових зв'язків на непідтверджені домисли та суб'єктивні судження, емоційність меседжів, негативні узагальнення та тенденційні оцінки.
Кампанія з дискредитації розпочалася на тлі активізації НБУ заходів щодо обмеження діяльності пов'язаних із РФ суб'єктів в Україні, посилення санкційного тиску на агресора, спонукання міжнародних банківських груп до виходу з Росії та поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.
Для кампанії характерне поширення неправдивої інформації про безконтрольну емісію грошей, неефективність антиінфляційних заходів, загрозу нового "банкопаду" та стрімку девальвацію гривні.
Насправді з 1 січня 2023 року НБУ та Мінфін забезпечують беземісійне фінансування держбюджету, темпи уповільнення інфляції йдуть швидше, ніж прогнозував НБУ, банківська система працює стабільно з початку повномасштабного вторгнення, курс виявився стійким навіть у період активних атак на енергетику України, пояснюють у НБУ.
Також дискредитуються заходи НБУ щодо залучення міжнародної фінансової допомоги, зокрема, поширюється негативна оцінка щодо нової програми співпраці з МВФ як невигідна для України.
У Нацбанку стверджують, що програма є безпрецедентним рішенням МВФ, де кредит від Фонду у розмірі $15,6 млрд є лише частиною пакета загальної міжнародної допомоги обсягом $115 млрд.
Також "вкиди" ставлять за мету формування недовіри до команди Національного банку - оприлюднення та розповсюдження фейків про керівництво та керівників департаментів НБУ, а також недостовірну інформацію у формі "анонімних інсайдів" про нібито непрозору та неефективну систему прийняття рішень в організації.
Насправді систему прийняття рішень у НБУ побудовано на основі колегіальності та прозорості процедур. Якість роботи команди Нацбанку відзначено міжнародною премією Central Banking Awards, згідно з якою НБУ вперше отримав відзнаку "Центральний банк року".
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