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Екскерівник Mastercard став новим президентом Світового банку
23:23 03.05.2023 |
Виконавча рада Світового банку затвердила на посаді президента колишнього виконавчого директора Mastercard Аджая Бангу.
Про це йдеться у вітальній заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, яка є у розпорядженні Укрінформу.
«Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері», - наголосила глава Мінфіну США.
Вона підкреслила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.
«Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами - від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, - глибоко пов'язані між собою», - зазначила Єллен.
Глава американського Мінфіну підкреслила, що США та інші країни докладають зусиль, щоби розширити можливості Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку у реагуванні на глобальні виклики.
Як повідомлялося, кандидатуру на посаду глави Світового банку пропонує президент США, а затверджує Виконавча рада СБ.
Аджай Банга, повноваження якого набудуть чинності 2 червня, змінить на посаді Девіда Малпасса, кандидатуру якого висунув Дональд Трамп і який очолював фінустанову впродовж чотирьох років.
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