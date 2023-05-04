Екскерівник Mastercard став новим президентом Світового банку

Виконавча рада Світового банку затвердила на посаді президента колишнього виконавчого директора Mastercard Аджая Бангу.

Про це йдеться у вітальній заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, яка є у розпорядженні Укрінформу.

«Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері», - наголосила глава Мінфіну США.

Вона підкреслила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.

«Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами - від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, - глибоко пов'язані між собою», - зазначила Єллен.

Глава американського Мінфіну підкреслила, що США та інші країни докладають зусиль, щоби розширити можливості Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку у реагуванні на глобальні виклики.

Як повідомлялося, кандидатуру на посаду глави Світового банку пропонує президент США, а затверджує Виконавча рада СБ.

Аджай Банга, повноваження якого набудуть чинності 2 червня, змінить на посаді Девіда Малпасса, кандидатуру якого висунув Дональд Трамп і який очолював фінустанову впродовж чотирьох років.