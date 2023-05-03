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Зеленський підписав закон щодо спецрахунків на підтримку України: це була вимога МВФ
10:28 03.05.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує правила розподілу та звітування коштів на спецрахунках, які відкриті в НБУ для допомоги Україні.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, картка законопроєкту №8433.
Як зазначив Железняк, закон "передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами в рамках бюджетних програм спеціального фонду держбюджету".
А саме, закон вносить зміни до Бюджетного кодексу та дозволяє уряду відкривати в Національному банку спеціальні рахунки для збору добровільних внесків на відновлення чи оборону України протягом дії воєнного стану та рік після його скасування.
Такі внески визначаються джерелами формування спеціального фонду державного бюджету України у частині доходів, їх обліку, розподілу і використання відповідно до визначеного урядом порядку.
Крім того, до другого читання з'явилася норма про запровадження Казначейством щомісячного складання звітів про надходження і використання таких коштів щодо кожного з рахунків. Розпорядники коштів зобов'язані звітувати про суму отриманих внесків та перелік товарів, робіт і послуг, придбаних за ці кошти протягом звітного періоду.
Цей закон - один зі структурних маяків нової програми співпраці України та Міжнародного валютного фонду.
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