Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість відділень українських банків у I кв. 2023 р. скоротилася на 2,7% - НБУ
10:27 01.05.2023 |
Кількість структурних підрозділів українських банків у першому кварталі 2023 року скоротилася на 2,7%, або на 147 - до 5,192 тис., йдеться в інформації на сайті Національного банку України (НБУ).
Згідно з нею, найбільше відділень у січні-березні цього року закрили Райффайзен Банк - 27 і А-Банк - 10, після чого в їхніх мережах стало відповідно 323 і 205 структурних підрозділів.
Укрбудінвестбанк скоротив кількість відділень на 6 - до 44, Сенс Банк і ПУМБ - на 5 кожен, відповідно до 138 і 221, Укрсиббанк - на 3, до 230.
З менших банків найбільше за часткою скорочення мережі зафіксовано у банку "Кліринговий дім" - з 5 до 3 відділень, Європромбанку - з 6 до 5 і у банку "Конкорд" - з 14 до 12.
Найбільше відділень у першому кварталі цього року відкрив ТАСкомбанк - 3, збільшивши їхню кількість до 93.
По 2 відділення додали до своїх мереж Кредобанк і Комінбанк, наростивши їх відповідно до 67 і 52.
Загалом темп скорочення кількості банківських відділень у першому кварталі цього року сповільнився до 2,7%, оскільки в четвертому кварталі минулого року він становив 3,3%, у третьому - 7,9% і в другому - 8,1%.
Багато в чому це пов'язано з тим, що держбанки, ймовірно, дослухалися до заклику Нацбанку, який у лютому цього року запропонував Мінфіну, як власнику держбанків, запровадити мораторій на скорочення мережі їхніх відділень у період війни.
За минулий рік в Ощадбанку вона знизилася на 420 структурних підрозділів - до 1,182 тис., у ПриватБанку - на 287, до 1,21 тис., в Укргазбанку - на 51, до 217, і в Укрексімбанку - на 5, до 48. У першому кварталі ж цього року Ощадбанк навіть відкрив одне відділення, а ПриватБанк закрив лише одне.
Згідно з даними НБУ, найбільшими мережами відділень на 1 квітня цього року в Україні володіли ПриватБанк - 1209, Ощадбанк - 1183, Райффайзен Банк - 323, Укрсиббанк - 230, ПУМБ - 221, Укргазбанк - 217, А-Банк - 205, Акордбанк - 143, Креді Агріколь банк - 141 і Сенс Банк - 138.
На частку держбанків на початок квітня 2023 року припадало 51,2% усіх банківських відділень в Україні, що відповідає ситуації до війни, хоча на кінець минулого року їхня частка трохи скоротилася - до 49,8%.
Як повідомлялося, кількість структурних підрозділів українських банків у 2022 році скоротилася на 20,2%, або на 1349 відділень - до 5,336 тис.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ ініціює встановлення граничних розмірів процентних ставок за споживчими кредитами
|Нацбанк дозволив платіжній системі «Нової пошти» відкривати рахунки та випускати картки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.05.23
|Кількість відділень українських банків у I кв. 2023 р. скоротилася на 2,7% - НБУ
|Долар зростає, вся увага прикута до Федеральної резервної системи
|Перекази трудових мігрантів упали на 11,7%
Бізнес
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США