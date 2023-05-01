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АНАЛІТИКА

Кількість відділень українських банків у I кв. 2023 р. скоротилася на 2,7% - НБУ

 

Кількість структурних підрозділів українських банків у першому кварталі 2023 року скоротилася на 2,7%, або на 147 - до 5,192 тис., йдеться в інформації на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з нею, найбільше відділень у січні-березні цього року закрили Райффайзен Банк - 27 і А-Банк - 10, після чого в їхніх мережах стало відповідно 323 і 205 структурних підрозділів.

Укрбудінвестбанк скоротив кількість відділень на 6 - до 44, Сенс Банк і ПУМБ - на 5 кожен, відповідно до 138 і 221, Укрсиббанк - на 3, до 230.

З менших банків найбільше за часткою скорочення мережі зафіксовано у банку "Кліринговий дім" - з 5 до 3 відділень, Європромбанку - з 6 до 5 і у банку "Конкорд" - з 14 до 12.

Найбільше відділень у першому кварталі цього року відкрив ТАСкомбанк - 3, збільшивши їхню кількість до 93.

По 2 відділення додали до своїх мереж Кредобанк і Комінбанк, наростивши їх відповідно до 67 і 52.

Загалом темп скорочення кількості банківських відділень у першому кварталі цього року сповільнився до 2,7%, оскільки в четвертому кварталі минулого року він становив 3,3%, у третьому - 7,9% і в другому - 8,1%.

Багато в чому це пов'язано з тим, що держбанки, ймовірно, дослухалися до заклику Нацбанку, який у лютому цього року запропонував Мінфіну, як власнику держбанків, запровадити мораторій на скорочення мережі їхніх відділень у період війни.

За минулий рік в Ощадбанку вона знизилася на 420 структурних підрозділів - до 1,182 тис., у ПриватБанку - на 287, до 1,21 тис., в Укргазбанку - на 51, до 217, і в Укрексімбанку - на 5, до 48. У першому кварталі ж цього року Ощадбанк навіть відкрив одне відділення, а ПриватБанк закрив лише одне.

Згідно з даними НБУ, найбільшими мережами відділень на 1 квітня цього року в Україні володіли ПриватБанк - 1209, Ощадбанк - 1183, Райффайзен Банк - 323, Укрсиббанк - 230, ПУМБ - 221, Укргазбанк - 217, А-Банк - 205, Акордбанк - 143, Креді Агріколь банк - 141 і Сенс Банк - 138.

На частку держбанків на початок квітня 2023 року припадало 51,2% усіх банківських відділень в Україні, що відповідає ситуації до війни, хоча на кінець минулого року їхня частка трохи скоротилася - до 49,8%.

Як повідомлялося, кількість структурних підрозділів українських банків у 2022 році скоротилася на 20,2%, або на 1349 відділень - до 5,336 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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