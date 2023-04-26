Банки відзначають підвищення строковості фондування вперше з 2021 року – опитування НБУ

Строковість банківського фондування підвищилася вперше із запровадження опитування у 2021 році, і ця тенденція триватиме у наступні 12 місяців. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування.

Середня вартість фондування у І кварталі 2023 року, за оцінками респондентів, зросла. Фінустанови відзначали, що із започаткування опитування у 2021 році ставки за депозитами для фізосіб постійно зростали. У поточному опитуванні про зростання вартості залучень від населення звітували 93% банків, і це рекордне значення.

Респонденти й надалі очікують збільшення вартості коштів клієнтів у ІІ кварталі, переважно за депозитами населення. Ціна оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, також дещо зросте.

Обсяг банківського фондування у І кварталі в цілому збільшився. Про це також свідчать результати опитування, проте оцінки зростання обсягу зобов'язань є стриманішими порівняно з рекордними значеннями ІV кварталу 2022 року.

Визначальними факторами зростання коштів клієнтів, на думку респондентів, стали вищий рівень відсоткових ставок за депозитами й регуляторні вимоги. Додаткові чинники - наміри бізнесу змінити структуру фондування та пропозиції самих корпорацій.

Банки загалом очікують зростання залучень у ІІ кварталі як від домогосподарств, так і від корпорацій, проте обсяг оптового фондування не зміниться.

Щодо капіталу - його загальний обсяг за останні 12 місяців збільшився в переважної кількості банків, водночас у наступні 12 місяців очікується продовження цього тренду.

Близько 80% респондентів відзначили зростання вартості капіталу в останні 12 місяців, проте надалі такого подорожчання не очікується.