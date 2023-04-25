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З кінця 2023 року ще більше банків приєднається до європейського пілотного проекту за миттєвими платежами
10:05 25.04.2023 |
Ініціатива щодо надання послуг миттєвих платежів у Європі з кінця 2023 року заявила у вівторок, що вона придбала дві платіжні фірми та отримала підтримку більшої кількості банків після скорочення амбіцій щодо боротьби з американськими платіжними гігантами Visa та Mastercard.
Європейська платіжна ініціатива (EPI) заявила, що планує придбати голландську платіжну систему Currence iDEAL та PQI, постачальника платіжних рішень із Люксембургу, який обслуговує iDEAL.
EPI повідомила, що Belfius, DZ Bank, ABN Amro та Rabobank приєдналися до існуючих спонсорів, до яких входять BNP Paribas, BPCE, Credit Agricole, Deutsche Bank та Societe Generale.
"Ми розробляємо нову масштабовану платформу для задоволення найкращим чином сучасних і еволюціонуючих платіжних потреб європейських споживачів і продавців за допомогою ефективних і сучасних технологій", - сказала Мартіна Веймерт, виконавчий директор компанії EPI.
Амбітна мета EPI зі створення європейської альтернативи домінуючим системам транскордонних карткових платежів Visa та Mastercard мала почати діяти минулого року, але зазнала краху після виходу з неї половини банків-членів.
EPI, яка звернулася за державними грошима, тому що банки не були готові вкласти всі необхідні кошти, потім переорієнтувалася вузько на розробку цифрового гаманця, створивши єдиний бренд для миттєвих платежів з рахунку на рахунок у європейських країнах.
Гаманець буде запущений для перших користувачів на пілотному етапі до кінця 2023 року у Франції та Німеччині, а ширший запуск на ринку, включаючи Бельгію, відбудеться на початку 2024 року.
«На ці ринки разом припадає понад половина всіх безготівкових платежів у єврозоні. Після цього буде розширення на інші європейські країни», - йдеться в повідомленні EPI.
Платежі онлайн та мобільних покупок будуть додані пізніше, поряд з розстрочкою підписки та такими послугами, як покупка зараз, оплата пізніше.
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