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АНАЛІТИКА

За перший квартал вкладникам збанкрутілих банків виплатили ₴1,5 мільярда

 

За січень-березень 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становили понад 1,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом першого кварталу 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, становила 1 521,0 млн грн. Зокрема, у березні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 1 430,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування нагадують, що після набуття чинності Закону України №2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Станом на 1 квітня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 328,4 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ. Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становить 103 014,8 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, вкладники неплатоспроможних банків за 2022 рік отримали від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб гарантоване відшкодування на загальну суму 5,8 млрд грн.
 

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