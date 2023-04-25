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АНАЛІТИКА

Чистий відтік коштів із Credit Suisse у I кв. перевищив 61 млрд франків

 

Чистий відтік коштів зі швейцарського банку Credit Suisse у першому кварталі 2023 року становив 61,2 млрд швейцарських франків ($68,6 млрд).

При цьому обсяг клієнтських депозитів скоротився на 67 млрд франків, повідомляється в пресрелізі банку.

Чистий прибуток Credit Suisse у січні-березні становив 12,432 млрд франків ($13,93 млрд) порівняно зі збитком у 273 млн франків за аналогічний період минулого року.

Виторг підскочив в 3,2 раза - до 18,467 млрд євро проти 4,412 млрд франків роком раніше.

Обсяг активів під управлінням банку на кінець березня становив 1,253 трлн франків, що на 3% нижче за показник на кінець 2022 року і на 19% менше, ніж рік тому.

Як повідомлялося, наприкінці березня UBS оголосив про покупку Credit Suisse за 3 млрд франків.

Котирування акцій Credit Suisse під час торгів у понеділок зростають на 0,4%. За останні три місяці ринкова вартість банку впала на 75% (до 3,11 млрд франків).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Credit Suisse
 

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