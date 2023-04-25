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Платіжні термінали iBox перейшли в оренду до мережі City24
14:22 24.04.2023 |
Мережа платіжних терміналів City24 взяла в оренду близько 9000 платіжних терміналів, що раніше працювали під брендом iBox, повідомило в понеділок видання NV.
Договір оренди укладено терміном на один рік з можливістю автоматичної пролонгації.
Свіфт Гарант засновано у 2015 році. Компанія входить до трійки лідерів українського платіжного ринку. Вона є частиною групи компаній "Асканія", що об'єднує 12 напрямів бізнесу. Єдиним бенефіціаром Свіфт Гарант є Сергій Горбань, президент ГК "Асканія".
За матеріалами:
БізнесЦензор
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