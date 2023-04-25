Платіжні термінали iBox перейшли в оренду до мережі City24

Мережа платіжних терміналів City24 взяла в оренду близько 9000 платіжних терміналів, що раніше працювали під брендом iBox, повідомило в понеділок видання NV.

Договір оренди укладено терміном на один рік з можливістю автоматичної пролонгації.

Свіфт Гарант засновано у 2015 році. Компанія входить до трійки лідерів українського платіжного ринку. Вона є частиною групи компаній "Асканія", що об'єднує 12 напрямів бізнесу. Єдиним бенефіціаром Свіфт Гарант є Сергій Горбань, президент ГК "Асканія".