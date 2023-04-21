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АНАЛІТИКА

НБУ виконав умову програми з МВФ та посилив нагляд за фінансовим ринком

 

Національний банк України для посилення нагляду за фінансовим ринком змінив організаційну структуру. Таке зобов'язання зафіксовано в Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, було вирішено реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити у структурі НБУ:

* Департамент інтегрованого нагляду за банками;
* Відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб.

Такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду (Основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду). Вони враховують результати спільної роботи НБУ та експертів МВФ з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду, зазначили в прес-службі.

Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту банківського нагляду, але й виконуватиме окремі функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними вимог закону України "Про платіжні послуги".

Відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:

* виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов'язаності осіб із банками;
* підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов'язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;
* здійснення контролю за операціями банків із пов'язаними з банком особами.

Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб входять до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво якою здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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