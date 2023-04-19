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АНАЛІТИКА

Банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки нацистських чиновників: розслідування

 

Комісія бюджетного комітету сенату США під час розслідування виявила дані про те, що швейцарський банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter бюджетного комітету Сенату США.

"Швейцарський банк Credit Suisse, мабуть, вів рахунки, дані про переважну більшість яких раніше не розголошувалися, принаймні 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині, або членами пов'язаних з нацистами угруповань в Аргентині", - йдеться у звіті. .

За даними сенаторів, 70 рахунків, які могли стосуватися нацистів, що втекли в Аргентину, були відкриті в банку після 1945 року. З них 14 залишалися відкритими після 2000 року, причому деякі - навіть 2020 року.

При цьому один із згаданих рахунків належав засудженому під час Нюрнберзького процесу нацистському командиру, інший - також засудженому командиру СС. Раніше Credit Suisse обіцяв провести своє розслідування з цього питання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Credit Suisse
 

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