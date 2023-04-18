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Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне знизилися. Автогаз подорожчав
15:31 18.04.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,13 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 74 гривні за літр (+0,03 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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