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Вкладникам збанкрутілих «Мегабанку» і банку «Січ» відшкодували ₴5 мільярдів
11:55 18.04.2023 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував вкладникам АТ «Банк Січ» 1,2 млрд грн та вкладникам АТ «Мегабанк» - 3,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Зазначається, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб майже повністю відшкодував кошти вкладникам банку «Січ» та «Мегабанку». Станом на 14 квітня 2023 року сума гарантованих виплат вкладникам банку «Січ» склала 1,2 млрд грн (96% від суми, що має бути відшкодована), а вкладникам «Мегабанку» - 3,8 млрд грн (93%).
«Банк «Січ» та «Мегабанк» визнані неплатоспроможними після набуття чинності Закону №2180-ІХ, яким запроваджено 100% гарантії за вкладами на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення. На сьогодні Фонд вже повернув громадянам, які свого часу довірили кошти банку «Січ» та «Мегабанку», 5 млрд грн», - відзначила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
Для отримання гарантованого відшкодування у відділеннях банків-агентів Фонду вкладник має пред'явити паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та ІПН.
Дистанційні виплати здійснюються через онлайн-сервіси чотирьох банків агентів, що надають таку можливість, - АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ» та Акціонерний банк «Південний».
Як повідомлялось, 10 серпня 2022 року в АТ «Банк Січ» після визнання його неплатоспроможним було запроваджено тимчасову адміністрацію. З 10 жовтня 2022 року строком на три роки розпочато процедуру ліквідації банку.
Із 3 червня 2022 року після визнання банку неплатоспроможним запроваджено тимчасову адміністрацію в АТ «Мегабанк». З 22 липня 2022 року строком на три роки розпочато процедуру ліквідації банку.
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