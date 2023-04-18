Нацбанк впровадив зміни в системі BankID

Національний банк впровадив у системі BankID істотні зміни - стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Упровадження стандартизованих наборів даних, кожен з яких містить унікальну комбінацію інформації про користувача, сприяє посиленню захисту даних, що передаються через Систему BankID НБУ. Адже тепер банк-ідентифікатор передає установі лише той обсяг персональних даних свого клієнта, що є мінімально необхідним для надання послуги (раніше ідентифікаційні дані користувача передавалися через систему єдиним набором)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що можливість абонента - надавача послуг використовувати той чи інший стандартизований набір даних визначається типом послуги, яку він надає користувачу. Це дає можливість абонентам перейти на більш гнучкі, диференційовані міжабонентські тарифи.

Тепер замість єдиного тарифу за одне успішне підтвердження ідентифікації (у розмірі 20 грн), пропонуються диференційовані тарифи (від 5 до 20 грн) залежно від обсягу даних про користувача, що міститься в конкретному стандартизованому наборі.

"Такі зміни сприятимуть підвищенню довіри до нашої системи з боку користувачів, а диференційовані міжабонентські тарифи дозволять оптимізувати витрати абонентів - надавачів послуг за рахунок отримання тільки необхідного обсягу даних про свого клієнта", - пояснила заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

За її словами, це сприятиме розширенню сфери застосування системи BankID НБУ, завдяки чому громадяни отримають можливість доступу до ще більшої кількості дистанційних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України - спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет.

Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. У липні 2020 року запрацювала комерційна модель цієї системи.