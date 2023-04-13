Укрексімбанк виставив на аукціон недобудований хмарочос Sky Towers

Державний Укрексімбанк (Київ) виставив на аукціон права вимоги на недобудований комплекс Sky Towers у центрі Києва за стартовою ціною 5,580 млрд грн.

Аукціон пройде за голландською моделлю (зі зниженням ціни) 11 травня на OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Мін'юсту).

Спроба продати цей актив раніше була зроблена держбанком у листопаді 2021 року зі стартовою ціною в 7,145 млрд грн.

У повідомленні банку підкреслюють, що це пропозиція "для амбітного інвестора, готового поставити крапку в епопеї одного з найвідоміших довгобудів міста", уточнивши, що 47-поверховий комплекс на 223 тис. кв. м добудовано лише до 28 поверху.

До його складу мають увійти дві вежі на 47 і 34 поверхи, офісні та торговельні приміщення, 8-рівневий підземний паркінг на 900 машино-місць, будівництво яких здійснювали на земельній ділянці загальною площею 0,74 гектара на вулиці Шолуденка, яку теж передано в іпотеку банку.

Зазначається, що додатковим ліквідним забезпеченням є масив із 60 земельних ділянок загальною площею понад 80 га, розташованих у межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.

У заставу банку також передано майнові права на проєктно-тендерну та проєктно-кошторисну документацію на будівництво громадського центру, частку в статутному капіталі юридичної особи - боржника в розмірі 100%.

Про можливість перенесення в цей об'єкт столичної мерії говорили на початку 2018 року в Київському інвестиційному агентстві, добудову оцінювали в $370 млн. На старті проект оцінювали в $512 млн.

Як повідомлялося, Sky Towers на пр.Перемоги, 13 міг стати першим українським хмарочосом вище 200 м (проектна висота 214 м). Будівництво здійснювалося аж до 2015 року, проте досягло 28 поверхів за проєктних 47, після чого було зупинено. За словами директора девелоперської компанії "Агентство офісного будівництва" Олександра Дьоміна, консервацію об'єкта не проводили.

Кредитний договір з Укрексімбанком було укладено в 2007 році. У травні 2012 року KDD Group, яка опинилася у складному фінансовому становищі, уклала угоду про продаж американській Cimbrorum Holdings LLC за $202,4 млн проєкту Sky Towers і житлового комплексу "Зазим'я". Із цієї суми KDD мав отримати грошовими коштами $12 млн, тоді як решту суми становили зобов'язання, зокрема в $168,4 млн Укрексімбанку. Тоді ж банк збільшив кредитну лінію для добудови Sky Towers до $193 млн, а позичальником виступало Агентство офісного будівництва.

У 2019 році сторони підписали план фінансової реструктуризації, проте девелопер продовжував не виконувати зобов'язання. Господарський суд Києва на початку 2021 року задовольнив позов Укрексімбанку про стягнення з Агентства офісного будівництва 5,95 млрд грн боргу за кредитом на фінансування будівництва Sky Towers.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, засновником ТОВ "Агенція офісного будівництва" із зареєстрованим капіталом 442 млн грн є американська "Таккадеро трейдінг лімітед", кінцевим бенефіціаром зазначено Девіда Ізраела.

Укрексімбанк створено 1992 року, єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 листопада 2022 року Укрексімбанк за розміром загальних активів посідав 3-тє місце (267,423 млрд грн) серед 67 банків, що діяли в країні.





