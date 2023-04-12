Ексвласника Дельта Банку судитимуть за ухилення від сплати понад 33 млн грн податків

До суду скеровано два обвинувальних акти щодо колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколи Лагуна. Йому інкриміновано заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, протягом 2012-2013 років обвинувачений, який обіймав посаду Голови Спостережної Ради Дельта Банку, за участі інших посадовців банку організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.

Інші співучасники - голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства оголошені в розшук.

Також, за даними слідства, в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток в сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. Так він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військовий збір загальною сумою понад 33 млн грн.

До 2014 року Дельта Банк був одним із найбільших в Україні. Микола Лагун мав найбільшу частку акцій установи. Після фінансової кризи 2014 року в банку почалися проблеми з ліквідністю. У 2015 році Національний банк України визнав установу неплатоспроможною.