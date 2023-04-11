Рада впорядкувала використання коштів з благодійних рахунків у Нацбанку на вимогу МВФ

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, ухвалила закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо використання коштів з рахунків на підтримку України".

За ухвадення відповідного законопроєкту №8433 в цілому проголосувало 299 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Він уточнив, що ухвалення цього закону є одним із зобовязань України в рамках нової програми співпраці з МВФ.

Метою проєкту у пояснювальній записці вказано "врегулювання питань, пов'язаних із визначенням джерелами формування спеціального фонду державного бюджету та використанням коштів, зарахованих на рахунки, відкриті у Національному банку України для головних розпорядників коштів державного бюджету, у вигляді добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для реалізації заходів із національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку України"

Для цього пропонується доповнити розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу новим п. 56, відповідно до якого у встановлених виняткових випадках протягом воєнного стану та бюджетного періоду, що настає за роком, в якому припинено або скасовано цей стан:

* за рішенням Кабміну головним розпорядникам коштів державного бюджету можуть відкриватися рахунки у Національному банку для збору добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для реалізації заходів із національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку України з особливим режимом використання цих коштів;

* такі внески є джерелами формування спеціального фонду державного бюджету у частині доходів як власні надходження бюджетних установ або інші неподаткові надходження та які обліковуються, розподіляються і використовуються відповідно до порядків, визначених Кабінетом міністрів;

* за рішенням Кабінету міністрів може здійснюватися розподіл та перерозподіл коштів, які є джерелами формування спеціального фонду держбюджету у частині доходів від інших неподаткових надходжень між головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням їх цільового призначення з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам;

* залишки відповідних коштів зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів державного бюджету до повного їх використання у наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення.