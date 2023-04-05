Фінансові новини
- |
- 05.04.23
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Боголюбов відмовився давати свідчення на свій захист у справі Приватбанку в Лондоні
10:56 05.04.2023 |
Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його ексвласників.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
Під час дводенного процесуального слухання, що проходило 29 та 30 березня, суддя дозволив окремим свідкам у справі, зокрема - ексакціонеру банку Ігорю Коломойському, надавати свідчення з України за допомогою відеозв'язку.
Інші свідки, включно з більшістю свідків, які даватимуть свідчення від імені ПриватБанку, братимуть участь у процесі особисто в Лондоні.
Боголюбов, як заявили у Приватбанку, не подав клопотання для отримання дозволу надавати свідчення онлайн.
На початку процесуального слухання з'ясувалося, що він взагалі не даватиме свідчення під час слухання справи по суті. Причини такого рішення озвучені не були. Також Боголюбов не викликав жодних інших свідків на підтримку своєї лінії захисту.
"Це може означати тільки те, що в нього немає гідної відповіді на твердження щодо шахрайства, висловлені проти нього", - заявили у Приватбанку.
Зазначається, що рішення Боголюбова підтвердив 29 березня його адвокат. Слухання зазначеної справи по чути має розпочатися у червні 2023 року.
Крім того, на цьому ж слуханні суддя зобов'язав Коломойського сплатити на суду 600 тис фунтів стерлінгів. Це сталося після того, як суддя зрештою дозволив ексвласнику банку внести останні зміни до відзиву Коломойського на позов ПриватБанку.
Суддя погодився, що Коломойський "був готовий знехтувати судовими рішеннями та не вести судовий процес у швидкий та розумний спосіб", та вирішив, що сплата у розмірі 600 тис фунтів стерлінгів на рахунок суду забезпечить витрати ПриватБанку на опрацювання таких змін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
|Зброя і членство в Альянсі: Кулеба розповів, про що говорили на Комісії Україна-НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар упав до двомісячного мінімуму після скорочення робочих місць
|Європейські акції зростають; Німецькі фабричні замовлення вражають
|Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування
|Боголюбов відмовився давати свідчення на свій захист у справі Приватбанку в Лондоні
|НБУ цьогоріч проведе виїзний моніторинг Укрпошти й ПриватБанку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.04.23
Бізнес
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290
|Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня
|Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство
|Ютубер змусив ChatGPT генерувати ключі Windows 95
|Власник UFC купує реслінг-лігу WWE. Об'єднану компанію оцінили у $21 млрд