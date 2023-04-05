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АНАЛІТИКА

Торік кількість клієнтів банків зросла майже на 10%

Торік кількість клієнтів банків зросла майже на 10%

 

В Україні кількість клієнтів банків у 2022 році зросла майже на 10% і становила понад 79 млн осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.

"Українці почали активніше користуватися послугами різних банків. Як наслідок: кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб (2021 році - 72 млн осіб). Кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн шт. (у 2021 році - 142 млн шт.)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно. Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб'єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).

У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком - на 73%.

Як повідомлялося, у 2022 році кількість банківських відділень скоротилася на 1 349 - до 5 336 одиниць. Минулого року НБУ вивів з ринку 4 банки, у яких налічувалося 301 відділення. Згідно з даними Національного банку України, за підсумками 2022 року державні банки скоротили кількість відділень: ПриватБанк (- 287) - до 1,21 тис., Ощадбанк (- 420) - до 1,182 тис., Укргазбанк (-51) - до 217), Укрексімбанк (-5) - до 48.
 

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