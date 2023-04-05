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Банківська криза в США не закінчилася, але мине- глава JPMorgan
16:32 04.04.2023 |
Нещодавні банкрутства Silicon Valley Bank і Signature Bank спровокували банківську кризу, яка ще не закінчилася, вважає головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон.
При цьому в щорічному листі до акціонерів він заявив, що нинішні проблеми, що постають перед банківською системою, не такі серйозні, як у 2008 році.
"Це була не найкраща година для багатьох гравців, - вважає Даймон. - Нинішня криза ще не закінчилася, і навіть коли вона буде позаду, її наслідки відчуватимуться ще довгі роки".
"Але важливо те, що нещодавні події зовсім не схожі на те, що сталося під час світової фінансової кризи 2008 року (яка майже не торкнулася регіональних банків)", - вважає він.
Як заявила в понеділок міністр фінансів США Джанет Єллен, ситуація навколо американських банків стабілізується, хоча регулятори були готові повторити екстраординарні дії, які були вжиті в березні для стримування втечі вкладників. "Відтік із дрібних та середніх банків зменшується, і все стабілізується, але ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією", - сказала вона.
За словами глави Мінфіну США, нещодавні проблеми були обмежені "кількома банками" з незвичайно високою схильністю до відтоку коштів через залежність від незастрахованих вкладників.
"Я не думаю, що є фундаментальна проблема з банківською системою, - сказала вона. - Нам потрібно вирішити, які регуляторні та наглядові зміни необхідно внести, що, можливо, висвітилося в цьому епізоді. Але ми не маємо слабкої банківської системи".
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