НБУ доручив банкам посилити управління ризиками інформбезпеки та створити «тредінг-деск»

Національний банк України (НБУ) з урахуванням оновлених норм законодавства ЄС і вимог закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" актуалізував підходи до управління ризиками в банках і банківських групах, а також щодо визначення мінімального розміру ринкового ризику, повідомив регулятор на своєму сайті.

"Змінами передбачено: відокремлення в архітектурі операційного ризику ризиків інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки (з виокремленням у його складі кіберризику), а також запровадження визначення цих ризиків", - зазначив Нацбанк.

Окрім того, НБУ удосконалив вимоги до управління ринковим ризиком, зокрема доручив створити "трейдинг-деск" для управління інструментами торговельної книги, а також уточнив критерії віднесення інструментів до торговельної та банківської книг.

Серед інших змін, запровадження вимоги щодо визначення заходів, пов'язаних із припиненням дії індикаторів грошового та валютного ринку; включення до управлінської звітності про ризики інформації про відкриті провадження у справах за участю банку або його керівника чи власника суттєвої участі.

Кінцевий термін доопрацювання внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів з управління ризиками з урахуванням цих змін встановлено 1 жовтня 2023 року.

Крім того, уточнено терміни запровадження банками розрахунку мінімального розміру ринкового ризику. Зокрема розроблення внутрішньобанківських положень щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику банки мають забезпечити до 1 жовтня, здійснення тестових розрахунків та надання інформації про його результати Нацбанку - протягом листопада-грудня 2023 року.

Розрахунок мінімального розміру ринкового ризику згідно з оновленими вимогами вони мають розпочати з 29 грудня 2023 року (станом на 01.01.2024).

У повідомленні уточнюється, що зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах і Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику затверджено постановою правління НБУ від 30 березня 2023 року №40, яка набула чинності 4 квітня.

