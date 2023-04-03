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НБУ підняв норматив довгострокової ліквідності для банків до 100%
07:00 03.04.2023 |
Національний банк продовжив імплементувати раніше анонсовані регуляторні вимоги до банків, зокрема, підняв коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) до 100%.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України, передає Укрінформ.
Пруденційний норматив ліквідності - коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR - визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. Виконання цього нормативу банками сприяє залученню більш стабільних та довгострокових джерел фондування, зменшуючи залежність від короткострокових ресурсів.
"Подовження банками строковості бази фондування є необхідною передумовою для зниження ризиків для валютного ринку та міжнародних резервів, підтримки курсової стійкості, сталого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань", - йдеться у повідомленні.
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR - був запроваджений постановою Правління НБУ від 24.12.2019 № 158 з 1 квітня 2021 року.
Початкове значення нормативу NSFR складало 80%, з 1 жовтня 2021 року - 90%.
Постановою Правління НБУ від 07.03.2022 №40 перехідний період для запровадження 100% значення нормативу NSFR було подовжено на один рік, тобто до 1 квітня 2023 року.
Таким чином, вже з 1 квітня 2023 року мінімальне значення нормативу NSFR за всіма валютами становитиме 100%, що відповідає нормам законодавства ЄС.
NSFR - один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 - 2008 років.
Як повідомлялося, за даними НБУ профіцит ліквідності в українській банківській системі станом на початок січня 2023 року становив 534,14 млрд грн.
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