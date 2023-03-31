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АНАЛІТИКА

НБУ чекає від групи Raiffeisen Bank International чітких кроків щодо виходу з РФ

 

Національний банк відзначає позитив у заяві від групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо скорочення активності в Росії та сподівається на впровадження цієї ініціативи найближчим часом, однак зауважує, що конкретних кроків для цього озвучено не було.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Зауважимо, що заява не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації, однак може свідчити про перехід від пошуку "стратегічних варіантів майбутнього" до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації Райффайзенбанку Росія з Групи" - зазначили в регуляторі.

У НБУ висловили сподівання, що RBI Group докладе зусиль для впровадження в життя цих кроків вже найближчим часом.

Голова Нацбанку Андрій Пишний звернувся до Наглядової ради RBI перед проведенням Загальних зборів 30 березня та закликав Групу не зволікати з рішенням щодо виходу банку з РФ.

Він також звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу Райффайзенбанку з рф шляхом обміну активами Райффайзенбанку з підсанкційним Сбєрбанком в Австрії. "Угода, яка дає змогу банку, що належить кремлю, зберегти свої заблоковані підсанкційні активи в Європі та повернути їх до росії, щоб і надалі підтримувати економічну стійкість і здатність росії вести війну з Україною, не витримує жодної критики, не кажучи вже про порушення санкційних обмежень, які, безперечно, вимагатимуть коригування для забезпечення реалізації запропонованого плану", - додали в НБУ.

Регулятор додає, що Райффайзен Банк в Україні як системно важливий банк, який сприяє підтриманню фінансової стабільності в країні в розпал війни, має підтримку НБУ. А участь банку в розвитку банківського сектору, економічних програмах та гуманітарних проєктах відчутна і важлива.

"Національний банк продовжить уважно стежити за діяльністю банків, які мають працюючі дочірні структури в рф, та надалі порушуватиме питання присутності міжнародних банків на російському ринку в комунікації з санкційними регуляторами країн-партнерів", - резюмували в Нацбанку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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