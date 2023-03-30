У Мінфіні США заявили про непричетність криптовалют до банківських банкрутств

Заступниця міністра фінансів США Неллі Лян вважає, що криптоіндустрія не була головним фактором краху Silicon Valley Bank та дружнього до цифрових активів Signature Bank.

Під слухання Комітету з фінансових послуг Палати представників чиновниця заявила:

«Я не вірю, що криптовалюти відіграли безпосередню роль у будь-яких [останніх банківських] банкрутствах».

На запитання, чи були цифрові активи непрямим фактором, Лян зазначила, що Signature був відносно активним у цьому секторі, але додаткової інформації не надала. За словами голови FDIC Мартіна Грюнберга, близько однієї п'ятої частини депозитів банку стосувалися криптовалютних клієнтів станом на кінець 2022 року.

Водночас заступник голови ФРС Майкл Барр заявив, що проблема SVB полягала у «класичному управлінні відсотковими ризиками».

Зазначимо, що банківський холдинг First Citizens уклав угоду про придбання SVB. У межах угоди банк викупить активи проблемної фінустанови на суму близько $72 млрд з дисконтом у $16,5 млрд.

Раніше банки Santander, HSBC, Deutsche Bank та інші оголосили про готовність співпрацювати з криптовалютними компаніями. Водночас ФРС США надала банкам позики на загальну суму $164,8 млрд на тлі колапсу SVB.







