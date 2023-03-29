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Австрійські інвестори закликали Raiffeisen визначитись щодо подальшої роботи в РФ
10:48 29.03.2023 |
Австрійська асоціація інвесторів (IVA) вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) зробити чіткі заяви щодо подальшої роботи на російському ринку.
Про це повідомляє АРА.
Засідання групи інвесторів із представниками банку має відбутися 30 березня.
"Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо РФ на річних зборах акціонерів: або "вихід" з Росії на прийнятних для акціонерів умовах, або "залишитися і пояснити", - наголосив голова правління IVA Флоріан Бекерманн.
За його словами, мовчання керівництва "ставить банк у дедалі небезпечніший для репутації кут". Він також додав, що в разі виходу з РФ в інтересах акціонерів потрібно буде також провести позачергові загальні збори акціонерів RBI.
В Асоціації австрійських інвесторів зазначили, що невизначеність щодо майбутнього бізнесу Raiffeisen Bank International у Росії негативно впливає на вільний обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.
Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.
Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.
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