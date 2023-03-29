НБУ визначив критерії віднесення учасників фінринку до критично важливих для економіки на період дії воєнного стану

Національний банк України (НБУ) визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, що мають важливе значення для галузі національної економіки.

Це закріплено постановою правління НБУ від 24 березня 2023 року № 32 "Про затвердження Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", яка набирає чинності 29 березня 2023 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, рішення ухвалено на виконання постанови Кабінету міністрів від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час", згідно з якою установа для визначення її критично важливою має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним із яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки.

Відповідно до встановлених НБУ критеріїв, установа може бути визначена такою, що має важливе значення для фінансового ринку за умови, що вона є:

- системно важливим банком;

- страховиком, віднесеним до 1-ї або 2-ї групи суспільної важливості, який має чинну ліцензію на здійснення добровільного страхування життя або обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- страховиком, який дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу і нормативу ризиковості операцій, встановлених законодавством України з питань регулювання діяльності небанківських фінустанов;

- єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам;

- лізингодавцем, який є учасником банківської групи, в якій відповідальна особа-банк є системно важливим, та у якого вартість нових договорів фінансового лізингу, укладених за останній звітний рік, перевищує 1 млрд гривень;

- учасником платіжного ринку та його віднесено до системно важливих або важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем та важливих технологічних операторів за результатами діяльності 2022 року;

- юридичною особою, яка отримала ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації та погодження Нацбанку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, яка в середньому за квартал виконує інкасацію та перевезення готівкових коштів на суму понад 5 млрд грн, зокрема коштів держустанов, та здійснює інкасацію не менше ніж 1 тис. торговельних точок клієнтів і не менше ніж 1 тис. банківських автоматів та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування;

- юридичною особою, яка надає послуги системно важливим банкам, допоміжні до платіжних послуг, діяльність якої безпосередньо пов'язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менше 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій системно важливого банку.

НБУ також зазначає, що для визначення критично важливими установами учасники фінринку мають подати регулятору документи та надати інформацію, що підтверджує їхню відповідність щонайменше трьом із семи критеріїв, включно з галузевим.

За результатами розгляду звернення НБУ надішле заявнику своє рішення (протягом трьох робочих днів з дня його ухвалення).

Якщо установа буде визнана критично важливою для фінансового ринку, вона має надати Нацбанку список військовозобов'язаних працівників для здійснення їх бронювання. Після розгляду та перевірки цього списку НБУ подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних сил України відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів № 76.