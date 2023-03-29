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Нацбанк визначив критерії для бронювання співробітників фінустанов від мобілізації
22:06 28.03.2023 |
Національний банк України визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки на ринку фінансових послуг, це дозволить їм забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників від мобілізації.
Відповідні норми затверджені постановою правління НБУ №32 від 24 березня, що набирає чинності з 29 березня, повідомляє пресслужба регулятора.
Це рішення ухвалене в рамках нового механізму бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Для отримання права на бронювання співробітників установа має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки. Відповідно Національний банк визначив, яким критеріям мають відповідати важливі для галузі національної економіки компанії на ринку фінансових послуг.
Відповідно до встановлених критеріїв, установа може бути визначена такою, що має важливе значення для фінансового ринку, за умови, якщо вона є:
* системно важливим банком;
* страховиком, якого віднесено до 1 або 2 групи суспільної важливості, що має діючу ліцензію на здійснення добровільного страхування життя або обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також дотримується нормативів;
* лізингодавцем, що є учасником банківської групи, в якій відповідальна особа-банк є системно важливим, та в якого вартість нових договорів фінансового лізингу, укладених упродовж останнього звітного року, перевищує 1 млрд гривень;
* учасником платіжного ринку та її віднесено до системно важливих або важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем і важливих технологічних операторів за результатами діяльності 2022 року;
* юридичною особою, що отримала ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, яка в середньому за квартал виконує інкасацію та перевезення готівкових коштів на суму понад 5 млрд гривень, у тому числі коштів державних установ, та здійснює інкасацію не менше 1 000 торгових точок клієнтів і не менше 1 000 банківських автоматів та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування;
* єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам;
* юридичною особою, що надає послуги системно важливим банкам, що є допоміжними до платіжних послуг, і її діяльність безпосередньо пов'язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менших, ніж 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій системно важливого банку.
Для визначення їх критично важливими фінансові установи, а також провайдери сервісів повинні звернутися до Національного банку, а також підтвердити відповідність щонайменше трьом із семи критеріїв, включно з галузевим.
Якщо установа буде визнана критично важливою для фінансового ринку, вона має подати до Національного банку список військовозобов'язаних працівників для здійснення їхнього бронювання. Після розгляду та перевірки цього списку Національний банк подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних Сил.
Як повідомлялося, Мінекономіки рекомендувало міністерствам і відомствам, а також місцевим органам влади до 1 березня затвердити критерії, за якими здійснюватиметься визначення критично важливих підприємств, чиї працівники можуть бути заброньовані від мобілізації.
Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.
Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:
* загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
* сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
* підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
* підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
* у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
* розмір зарплати на підприємстві - не менше середньої зарплати по регіону;
* підприємство є резидентом "Дія Сіті".
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров'я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
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