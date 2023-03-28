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НБУ очікує зростання загального обсягу резервів банків на 17 млрд грн після підвищення нормативів обов'язкового резервування у травні
16:26 28.03.2023 |
Національний банк України (НБУ) очікує підвищення банками загального обсягу резервів на 17 млрд грн після зрівнювання з 11 травня нормативів формування банками обов'язкового резервування за депозитами фізосіб строком до трьох місяців з нормативами обов'язкового резервування за коштами фізосіб на поточних рахунках. -служба регулятора у понеділок.
Згідно з повідомленнями, норматив обов'язкового резервування за строковими коштами та депозитами фізичних осіб з початковим терміном погашення до 92 календарних днів (включно) за коштами у національній валюті з 11 травня становитиме 20%, а за коштами в іноземній валюті - 30%.
Водночас норматив обов'язкового резервування за депозитами населення зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться і за коштами у нацвалюті становитиме 0%, а в іноземній - 10%.
Зазначається, що за аналогією до вимог щодо коштів фізосіб на поточних рахунках механізм покриття бенчмарк-ОВДП не поширюватиметься на ту частину обов'язкових резервів, сформовану за депозитами фізосіб строком до трьох місяців, що відповідає 10% обсягу резервної бази.
НБУ пояснив, що відповідний крок спрямований на збереження дієвості механізму обов'язкових резервів та посилення ринкових стимулів для залучення банками термінових депозитів населення у гривні, що, зокрема, сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно, посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційне знецінення.
Пресслужба нагадала, що НБУ у січні-березні 2023 року НБУ підвищив загалом нормативи обов'язкового резервування щодо коштів на вимогу та коштів на поточних рахунках фізичних осіб на 20 процентних пунктів (п.п.), а юридичних осіб - на 10 п. п. Регулятор також дозволив банкам покривати частину обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.
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