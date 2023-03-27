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Голова Saudi National Bank пішов у відставку після поглинання Credit Suisse
12:46 27.03.2023 |
Аммар Аль Худайрі, голова правління Saudi National Bank, пішов у відставку з причин особистого характеру, йдеться у заяві саудівського банку.
Посаду голови обійме головний виконавчий директор Саїд Мохаммед Аль Гамді.
Saudi National Bank є найбільшим акціонером швейцарського Credit Suisse. Як пише MarketWatch, саме заяви Аль Худайрі про відсутність планів із підтримки проблеми Credit Suisse могли стати останньою краплею, що призвела до обвалу паперів і угоди про поглинання банку конкурентом UBS.
У середині березня Аль Худайрі у відповідь на запитання Bloomberg про те, чи готовий банк влити новий капітал у Credit Suisse, якщо буде потрібна додаткова ліквідність, заявив: "Відповідь - абсолютно точно ні".
Saudi National Bank придбав 9,9% у Credit Suisse у жовтні минулого року за $1,5 млрд. Тепер вартість цього пакета оцінено у $330 млн.
Акції Credit Suisse у понеділок дорожчають на 0,4%. За останні п'ять сесій їхня вартість знизилася на 7,5%, а капіталізацію банку оцінено в 3 млрд швейцарських франків ($3,27 млрд).
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