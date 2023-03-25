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Лідери ЄС заявили про необхідність завершити створення Банківського союзу
23:28 24.03.2023 |
Глави держав та урядів країн-членів ЄС закликали до подальших зусиль, спрямованих на завершення створення Банківського союзу.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Євросаміту, ухваленій за результатами зустрічі у п'ятницю у Брюсселі.
"Банківський союз значно посилив стійкість банківської системи ЄС. Наш банківський сектор є стійким, з сильними позиціями капіталу та ліквідності. Ми закликаємо до подальших зусиль з метою завершення створення Банківського союзу відповідно до заяви Єврогрупи від 16 червня 2022 року", - йдеться у документі.
Також глави держав та урядів країн-членів ЄС закликали до "активізації колективних зусиль, за участю політиків і учасників ринку по всьому Союзу, для просування Союзу ринків капіталу".
Згідно із заявою, під час зустрічі у п'ятницю було обговорено "економічну та фінансову ситуацію". "Наші економіки увійшли в 2023 рік на більш здоровій основі, ніж очікувалося раніше, незважаючи на високу інфляцію та ціни на енергоносії. Ми залишаємося відданими тісній координації наших економічних політик з метою підвищення стійкості наших економік", - заявили очільники країн-членів ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, 23-24 березня у Брюсселі проходив дводенний саміт ЄС. Одним з головним питань порядку денного був розгляд ситуації в Україні.
Іншими питаннями, які розглядали лідери ЄС, стали стійкість Єдиного ринку та економіки ЄС, фінансова стабільність та забезпечення конкурентоспроможності Європейського Союзу.
Після світової фінансової кризи 2007-2008 року Європа почала будувати Банківський союз для своїх громадян, щоб зробити банки більш стабільними. На саміті держав-членів єврозони 29 червня 2012 було прийнято рішення про створення Європейського банківського союзу. Європейський банківський союз складається з трьох основних елементів: єдиний механізм нагляду; єдиний механізм санації; європейська система гарантування вкладів.
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