JPMorgan, Citi і BofA заборонили співробітникам переманювати клієнтів з кризових банків – ЗМІ

Банківські гіганти США, включаючи JPMorgan Chase, Citigroup і Bank of America, заборонили своїм співробітникам переманювати клієнтів з кризових регіональних банків, аби не погіршувати ситуацію в банківській системі.

Про це пише Reuters.

JPMorgan, найбільший банк країни, сказав усім співробітникам, що вони "ніколи не повинні створювати враження, що користуються ситуацією стресу або невизначеності", у службовій записці від 13 березня, витяги з якої побачило Reuters.

Того ж дня керівники підрозділу споживчого та бізнес-банкінгу звернулися до співробітників відділень: "Ми повинні утримуватися від залучення клієнтів з установи, яка перебуває у стресовому стані", - йдеться у витягах, з якими ознайомилося агентство.

Citigroup також надав подібні вказівки своїм керівникам підрозділів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням. Вказівки включають в себе заборону спекулювати на інших банках або чутках на ринку.

Кредитор надіслав банкірам пам'ятку, в якій нагадав, що в розмовах з потенційними клієнтами вони не повинні обговорювати становище і стан інших компаній, додає джерело.

Топ-менеджери Bank of America Corp також були проінформовані про те, що їхні співробітники не повинні переслідувати клієнтів проблемних фірм або робити що-небудь, що може погіршити ситуацію, каже ознайомлений співрозмовник.

Крах Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank спонукало клієнтів перевести близько пів трильйона доларів депозитів з "найуразливіших" американських банків до більших установ цього місяця, написали в середу аналітики JPMorgan на чолі з Ніколаосом Панігіртзоглу.

"У міру того, як SVB "хитався", мільярди доларів депозитів "вливалися" в банківські гіганти країни, від яких регулятори вимагають мати більше капіталу, щоб протистояти потрясінням. Хоча кредитори регулярно конкурують за клієнтів, втрата довіри, що потрясла банківську систему протягом останніх двох тижнів, викликала занепокоєння щодо поширення паніки, яка може призвести до ще більшої паніки", - пише агентство.

Потрясіння спонукало регуляторів до безпрецедентних кроків, спрямованих на гарантування вкладів SVB та Signature. Президент Джо Байден, міністр фінансів Джанет Єллен та виконавчий директор Citigroup Inc. C.N. Джейн Фрейзер - всі вони зробили заяви в останні дні, щоб запевнити громадськість, що банківська система США знаходиться в безпеці.