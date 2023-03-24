Європейський центральний банк тисне на Raiffeisen Bank щодо виходу з РФ, – Reuters

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел.

Тиск з'явився після того, як високопосадовець з питань санкцій Держдепартаменту США Джеймс О'Браєн висловив занепокоєння щодо бізнесу Raiffeisen у Росії під час візиту до Відня у лютому.

Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Водночас Raiffeisen поки не планує представляти такий план, зазначають джерела.

Представник банку заявив, що Raiffeisen розглядає можливі дії щодо свого бізнесу в Росії, "включаючи ретельно керований вихід", і уточнив, що вже скоротив обсяги кредитування в країні.

Зазначається, що чиновники ЄЦБ не бажають тиснути на Raiffeisen з метою негайного продажу, побоюючись фінансового удару, який це може спричинити на тлі потрясінь у банківській сфері Європи та США.

Австрійський банк зараз є найважливішим західним банком в РФ. На нього припадає близько чверті всіх переказів у євро до цієї держави.

Як повідомлялося, у січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.

23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".