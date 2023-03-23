Нацбанк скасував реєстрацію платіжної системи власниці «Айбокс-Банку»

Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури.

Таке рішення ухвалене 20 березня у зв'язку із застосуванням санкцій РНБО до ТОВ "ФК ЛЕО", що є оператором цієї платіжної системи, повідомляє пресслужба регулятора.

"Відповідно міжнародна платіжна система LEO повинна припинити надання послуг та завершити взаєморозрахунки за здійсненими в системі переказами згідно з правилами платіжної системи та відповідними договорами", - повідомили у НБУ.

Платіжна система LEO була зареєстрована Національним банком у січні 2017 року як внутрішньодержавна, у квітні 2019 року вона набула статусу міжнародної платіжної системи.

Через скасування реєстрації міжнародної платіжної системи LEO Національний банк також скасовує реєстрацію 21 її учасника, серед яких один банк-резидент (АТ "Скай банк"), дві небанківські установи-нерезиденти та 18 небанківських фінансових установ.

ТОВ "ФК ЛЕО" належить Альоні Шевцовій, яка також вказана директором компанії. Вона також була акціонером "Айбокс Банку", який Національний банк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.

Як повідомлялося, у березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Серед них опинилася і низка компаній, пов'язана із Шевцовою.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров'я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.