НБУ отримав ще одну нагороду Central Banking Awards: разом із центробанком Польщі

Національний банк України разом із Національним банком Польщі стали переможцями міжнародної премії Central Banking Awards у номінації Currency Manager.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що нагороду в цій номінації переважно отримують центробанки за здобутки в управлінні готівковим обігом.

"Тож цьогоріч водночас із визнанням НБУ центральним банком року та нагородою за ініціативу у сфері платіжної та ринкової інфраструктури суддівська колегія Central Banking Awards також оцінила спільні зусилля українського та польського центробанків із розроблення механізму екстреного обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських громадян, що були вимушені залишити свої домівки та рятуватися від війни за кордоном", - йдеться у повідомленні.

"Ця нагорода від Central Banking підкреслює спрямованість НБУ на захист українських громадян у співпраці з іноземними партнерами. Ми не могли залишити напризволяще в надскладних умовах мільйони наших людей, здебільшого жінок з дітьми, які змушені були полишити свої домівки через безпекові ризики.

Маючи з собою мінімум речей та лише поспіхом взяту готівкову гривню, вони стикнулися з неможливістю обміняти її за справедливим курсом на місцеву валюту. Тому ми одразу почали шукати механізми розв'язання цієї проблеми", - заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

У НБУ нагадали, що в перші дні повномасштабної війни розпочали комунікацію з центральними банками країн-сусідів, які прийняли українських переселенців, для пошуку механізму обміну гривні на місцеву валюту - першочерговим завданням було укладення угоди про обмін з Національним банком Польщі, адже саме до цієї країни виїхало найбільше українців.

Як свідчать дані ООН, за перший місяць повномасштабної війни український кордон перетнуло близько 3,5 млн громадян, зокрема близько 2 млн українців виїхало до Польщі.

"У результаті вже за місяць з початку повномасштабного вторгнення Національному банку України спільно з Національним банком Польщі вдалося запустити обмін готівкової гривні на злоті в Польщі", - заявили в НБУ.

"Це була перша подібна угода між НБУ та іноземним центробанком. Ми надзвичайно вдячні нашим польським колегам за це партнерство, за підтримку та людяність, виявлену до українських переселенців, вимушених рятувати своє життя через війну.

Завдяки нашим спільним зусиллям вони змогли задовольнити свої життєві потреби. Крім того, результатом нашого партнерства з Національним банком Польщі стала безпрецедентна за своїм масштабом програма обміну готівкової гривні, реалізована спільно зі ще дев'ятьма центробанками європейських країн, і саме у той час, коли вона була найзатребуванішою", - сказав Ніколайчук.

Після укладення угоди між Нацбанками України та Польщі, завдяки значній увазі інституцій ЄС до існуючої проблеми, Рада ЄС рекомендувала державам - членам ЄС запровадити національний механізм для сприяння обміну банкнот української гривні на місцеві валюти.

Йшлося про можливість одноразово конвертувати до 10 тис гривень на особу. Деталі угод опрацьовувалися окремо з кожним центральним банком-партнером, але за основу бралася модель угоди, розроблена Європейським центральним банком на підставі раніше досягнутих домовленостей між центральними банками України та Польщі.

"Як наслідок, Національному банку України поступово вдалося укласти ще дев'ять угод та запустити обмін готівкової гривні в Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Латвії, Італії та на Мальті. Упродовж 2022 року за цими програмами вимушені переселенці за кордоном обміняли близько 1 млрд грн.

Ця сума виявилася значно меншою, ніж загалом передбачалося відповідними угодами з центробанками. Адже українці протягом року переконалися в безперебійній роботі української банківської системи і все менше покладалися на готівку, віддаючи перевагу безготівковим розрахункам", - додали в НБУ.

Англійське видавництво Central Banking було засноване у 1990 році. Зокрема, воно опікується виданням однойменного профільного журналу для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу, а також щорічною нагородою Central Banking Awards.

Central Banking Awards складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 - учасників фінансового ринку.

Два роки тому, у 2021 році, Національний банк України вже отримував цю міжнародну нагороду Central Banking Awards у номінації Currency Manager - за масштабну оптимізацію банкотно-монетного ряду гривні та осучаснення національної валюти, проведені упродовж 2014-2020 років в Україні.

За підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards НБУ також переміг у номінаціях "Центральний банк року" та "Ініціатива у сфері платіжної та ринкової інфраструктури".