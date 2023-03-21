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Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,2 раза - НБУ
13:16 21.03.2023 |
Прибуток українських банків у січні-лютому 2023 року становить 21,5 млрд грн, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року (9,9 млрд грн), повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) у вівторок.
Регулятор зазначив, що доходи банків за зазначені два місяці зросли на 33% - до 65,8 млрд грн, а витрати - на 12%, до 44,3 млрд грн.
Водночас комісійний дохід зріс у 2 рази - до 15,582 млрд грн.
При цьому результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу зріс у 2,4 раза - до 4,649 млрд грн проти 1,9 млрд грн за аналогічний період минулого року.
Водночас відрахування в резерви скоротилися в 2,3 раза - до 2,517 млрд грн, а комісійні витрати - на 11,9%, до 7,5 млрд грн.
Як повідомлялося, українські банки у 2022 році скоротили чистий прибуток у 3,1 раза - до 24,716 млрд грн порівняно з 77,376 млрд грн у 2021 році.
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