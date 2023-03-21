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НБУ оштрафував колекторську компанію за порушення вимог щодо етичної поведінки
23:37 20.03.2023 |
Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості з боку колекторської компанії ТОВ "Укрборг".
Як повідомляє НБУ, ідеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом "Про споживче кредитування" на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, при здійсненні взаємодії по врегулюванню простроченої заборгованості зі споживачем, який належить до захищеної категорії.
Так, Нацбанк оштрафував ТОВ "Укрборг" на 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 20 березня 2023 року.
У Нацбанку нагадали, що до категорії захищених осіб належать:
* військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
* військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після їхнього звільнення з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;
* члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
* особи, які перебувають у полоні або з якими втрачено зв'язок, зниклі безвісти.
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