Фінансові новини
- |
- 20.03.23
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ відзначили за розвиток системи BankID
17:42 20.03.2023 |
Національний банк України отримав ще одну престижну міжнародну нагороду Central Banking Awards - у номінації "Ініціатива у сфері платіжної та ринкової інфраструктури". Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Судді Central Banking відзначили Національний банк за розвиток державної системи віддаленої ідентифікації - Системи BankID НБУ.
Система BankID НБУ забезпечує стабільний та безперебійний доступ українським громадянам до важливих державних та фінансових сервісів.
Як зауважили міжнародні експерти, під час війни її безперервна робота набула особливої цінності, адже надала громадянам нагальну можливість продовжувати отримувати державні та фінансові послуги дистанційно.
Зокрема, українці, яким довелося залишити домівки у зв'язку з бойовими діями, змогли отримати безперешкодний доступ до електронних документів та сервісів державного мобільного додатка "Дія".
Крім того, громадяни мали можливість дистанційно відкривати рахунки в банках, здійснюючи ідентифікацію за допомогою системи. Наприклад, тоді, коли не мали можливості відвідати відділення банку через вимушене переміщення або коли банк не міг здійснити фізичне обслуговування клієнтів в умовах війни.
Система BankID НБУ налічує 130 учасників. Це 39 банків-ідентифікаторів та 91 абонент - надавачі послуг. Щодня у системі відбувається близько ста тисяч успішних електронних ідентифікацій (32,8 млн за 2022 рік, що на 9% більше, ніж у 2021 році).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки
|«Слуга народу» Гевко потрапив у ДТП, загинула людина
|Скандал довкола Шевченківської премії. Хто винен і що робити
|У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини
У РУБРИЦІ
|НБУ відзначили за розвиток системи BankID
|Британський Мінфін винесе криптоактиви в окрему категорію для податкових декларацій
|Бізнес отримав за минулий тиждень ₴2,4 мільярда доступних кредитів
|Золото подолало позначку $2000, рятуючись від краху Credit Suisse
|Безпечна єна підскочила, оскільки угода з Credit Suisse викликала нові хвилювання
|Європейські акції знижуються; Банківський сектор падає після угоди щодо консолідації двох швейцарських банківських гігантів
Бізнес
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року