Швейцарський банківський гігант UBS купив Credit Suisse

Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд доларів).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву UBS.

"За умовами угоди, яка включала всі акції, акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse, що дорівнює 0,76 франка (0,82 долара, - ред.), на загальну суму 3 млрд франків", - йдеться в заяві.

Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse.

"Федеральна рада підтримує придбання банку Credit Suisse банком UBS. Щоб зміцнити стабільність фінансових ринків до здійснення цього придбання, Швейцарська Конфедерація надає гарантію Національному банку Швейцарії з метою надання Credit Suisse додаткової допомоги у формі ліквідності", - заявили в уряді.

Також для зменшення ризиків у зв'язку з придбанням активів держава надала банку 9 млрд франків.

Нагадаємо: Credit Suisse став останньою та найважливішою жертвою кризи довіри, яка вже призвела до банкрутства двох середніх банків США та екстреного ураження галузі ще одного. Окрім цього, другий за величиною кредитор Швейцарії вважався одним із 30 найбільших банків світу, тому швейцарська влада поспішно здійснила це поглинання.

Головним чинником кризи стало різке підвищення глобальних процентних ставок, яке вдарило по вартості навіть безпечних інвестицій, у яких банки зберігають частину своїх грошей. Це налякало інвесторів і вплинуло на ціни акцій усіх банки падають, і найбільше постраждають ті, які вважаються найслабшими.

Фінансові органи ЄС, США та Великої Британії заявили, що підтримують цю угоду, підкреслюючи, що банки сильні, а заощадження та депозити людей у безпеці.