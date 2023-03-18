Фонд гарантування в лютому виплатив вкладникам банків-банкрутів ₴46,5 мільйона

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-лютому 2023 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 90,3 млн грн гарантованого відшкодування, із них у лютому - 46,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування, передає Укрінформ.

«У лютому 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 46,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Усього за січень-лютий 2023 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 90,3 млн грн гарантованого відшкодування.

Зазначається, що станом на 1 лютого 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), було відшкодовано 96 897,7 млн грн.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року до неплатоспроможних банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 957,7 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна - 902,2 млн грн.