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Фонд гарантування в лютому виплатив вкладникам банків-банкрутів ₴46,5 мільйона
23:00 17.03.2023 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-лютому 2023 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 90,3 млн грн гарантованого відшкодування, із них у лютому - 46,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування, передає Укрінформ.
«У лютому 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 46,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Усього за січень-лютий 2023 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 90,3 млн грн гарантованого відшкодування.
Зазначається, що станом на 1 лютого 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), було відшкодовано 96 897,7 млн грн.
Як повідомлялося, у лютому 2023 року до неплатоспроможних банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 957,7 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна - 902,2 млн грн.
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