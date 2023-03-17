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Нацбанк зобов'язав аудиторів повідомляти про порушення у банках та страхових компаніях

 

Національний банк України затвердив порядок надання повідомлень суб'єктами аудиторської діяльності.

Як ідеться в повідомленні НБУ, аудитори надаватимуть інформацію про надавачів фінансових послуг, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Ідеться про всі банки, всі страхові компанії, а також про небанківські фінансові установи та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що є емітентами цінних паперів та/або належать до великих підприємств.

Зокрема, визначено порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку про встановлені факти:

* порушення законодавства, включно з недотриманням пруденційних вимог та нормативів;
* суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі;
* наявності модифікованої думки аудитора тощо.

Про це йдеться в постанові правління Національного банку України від 14 березня 2023 року №22 "Про затвердження Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію", яка набирає чинності з 18 березня 2023 року.

Згідно із законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" великими є підприємства, що відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

* балансова вартість активів - понад 20 млн євро;
* чистий дохід від реалізації продукції - понад 40 млн євро;
* середня кількість працівників - понад 250 осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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