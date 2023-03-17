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НБУ зобов'язав банки розкривати інформацію про зв'язки клієнтів із росією
22:00 17.03.2023 |
Національний банк України встановив вимоги про розкриття банками інформації щодо зв'язків клієнтів з державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк зобов'язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України», - йдеться в повідомленні.
Відповідною постановою регулятора визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.
У НБУ наголошують, що мають право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Очікується, що збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України", яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Як повідомлялося, Національний банк зобов'язав еквайрів та інших надавачів платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), що беруть участь у здійсненні платіжної операції, супроводжувати її детальною інформацією, передбаченою законодавством.
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