Банки США залучили $165 млрд у рамках кредитних програм ФРС за тиждень після краху SVB

Американські банки залучили майже $165 млрд у рамках двох кредитних програм Федеральної резервної системи (ФРС) за тиждень з моменту краху Silicon Valley Bank (SVB).

Як йдеться у повідомленні ФРС, обсяг запозичень у рамках звичайної програми надання ліквідності за тиждень, що завершився 15 березня, зріс до $152,82 млрд, що є рекордним максимумом. За тиждень раніше цей показник становив $4,58 млрд.

Попередній рекорд запозичень у рамках цієї програми - $111 млрд - був зафіксований у період фінансової кризи 2008 року.

Крім того, банки залучили $11,9 млрд у рамках екстреної програми Bank Term Funding Program (BTFP), запущеної Федрезервом минулими вихідними за крахом SVB.

Великі обсяги попиту на кредити ФРС показують, що напруженість у банківській системі зберігається у зв'язку з відпливом коштів із депозитів деяких фінінститутів, зазначає агентство Bloomberg.