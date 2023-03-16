Credit Suisse отримує рятувальний круг на 54 мільярди доларів, оскільки влада поспішає запобігти глобальній банківській кризі

Credit Suisse у четвер заявив, що займе до 54 мільярдів доларів у центрального банку Швейцарії, щоб підтримати ліквідність та довіру інвесторів після того, як падіння його акцій посилило побоювання щодо глобальної банківської кризи.

Заява швейцарського банку допомогла зупинити активний продаж на фінансових ринках на азіатських ранкових торгах у четвер після спекотних сесій у Європі та США напередодні, коли інвестори непокоїлись про потенційне вилучення депозитів зі світових банків.

У своїй заяві на початку четверга Credit Suisse заявив, що скористається опціоном на отримання позики центрального банку до 50 мільярдів швейцарських франків (54 мільярди доларів). Це сталося після заяв швейцарської влади у середу, що Credit Suisse виконав «вимоги до капіталу та ліквідності, що висуваються до системно значимих банків», і що за необхідності він може отримати доступ до ліквідності центрального банку.

Credit Suisse став першим великим глобальним банком, який отримав екстрену допомогу після фінансової кризи 2008 року, і його проблеми викликали серйозні сумніви, що центральні банки зможуть підтримувати свою боротьбу з інфляцією за допомогою агресивного підвищення процентних ставок.

Азіатські акції успадкували падіння Волл-стріт у четвер, і інвестори купили золото, облігації та долар. Хоча заява банку допомогла скоротити деякі з цих втрат, торгівля була нестійкою, а настрої мінливими.

«Це справді допомагає. Це усуває безпосередній ризик. Але це ставить нас перед іншим вибором. Що більше ми це робимо, то більше ми притупляємо грошово-кредитну політику, тим більше нам доводиться жити з вищою інфляцією - і що це буде?» - сказав Демієн Бой, головний стратег з акцій Barrenjoey в Сіднеї.

«Чи покращує ситуація порятунок? З одного боку, ви усуваєте джерело ризику для ринків, яке є явною і безпосередньою небезпекою. З іншого боку, ми підживлюємо цю парадигму грошово-кредитної політики, яка розпирає себе».

Позики Credit Suisse будуть здійснюватися в рамках забезпеченої кредитної лінії та короткострокової кредитної лінії, яка повністю забезпечена високоякісними активами. Він також оголосив про пропозиції щодо старших боргових цінних паперів за готівку на суму до 3 мільярдів франків.

"Ця додаткова ліквідність буде підтримувати основний бізнес і клієнтів Credit Suisse, оскільки Credit Suisse робить необхідні кроки для створення більш простого і цілеспрямованого банку, орієнтованого на потреби клієнтів", - йдеться у повідомленні банку.

Виконавчий директор Credit Suisse Ульріх Кернер раніше у середу спробував запевнити інвесторів у високій ліквідності кредитора.

"Наш капітал, наша база ліквідності дуже і дуже сильні", - сказав Кернер ЗМІ. «Ми виконуємо та перевиконуємо практично всі нормативні вимоги».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕПІЦЕНТР

Проблеми 167-річного банку змістили увагу інвесторів та регулюючих органів зі США на Європу, де Credit Suisse очолив розпродаж акцій банку після того, як його найбільший інвестор заявив, що не може надати додаткову фінансову допомогу через нормативні обмеження.

Побоювання з приводу Credit Suisse додалися до ширших побоювань банківського сектора, викликаного крахом минулого тижня Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank, двох американських компаній середнього розміру.

Увага інвесторів також зосереджена на будь-яких діях центральних банків та інших регулюючих органів в інших країнах щодо відновлення довіри до банківської системи, а також на будь-яких ризиках, які підприємства можуть мати перед Credit Suisse.

Казначей Австралії Джим Чалмерс заявив у четвер, що банки країни добре капіталізовані, і що на цьому тижні він скликав зустріч основних регулюючих органів та центрального банку, щоб обговорити крах SVB. Він не згадав саме Credit Suisse.

Кончина SVB минулого тижня, а через два дні пішла крах Signature Bank, цього тижня змусила глобальні банківські акції кататися на американських гірках, оскільки інвестори побоювалися ще ремейку Lehman Brothers, гіганта Волл-Стріт, чий крах спровокував світову фінансову кризу більш ніж на один рік. десятиліття тому.

Нервові ринки також не взяли до уваги запевнення президента США Джо Байдена та екстрені заходи, що дають банкам доступ до більшого фінансування.

У середу акції Credit Suisse впали на 7% у європейському банківському індексі, тоді як 5-річні кредитні дефолтні свопи для флагманського швейцарського банку досягли нового рекордного рівня.

Вихід інвесторів за двері викликав побоювання з приводу ширшої загрози для фінансової системи, і два джерела в органах нагляду повідомили Reuters, що Європейський центральний банк зв'язався з банками, щоб дізнатися їх про їхні ризики для Credit Suisse.

Міністерство фінансів США також заявило, що слідкує за ситуацією довкола Credit Suisse та підтримує зв'язок із глобальними колегами, повідомив представник Міністерства фінансів.

Швидке зростання процентних ставок ускладнило для деяких підприємств виплату або обслуговування кредитів, що збільшило ймовірність збитків для кредиторів, які також стурбовані рецесією.

Трейдери тепер роблять ставку на те, що Федеральна резервна система, яка ще минулого тижня, як очікувалося, прискорить свою кампанію щодо підвищення відсоткових ставок перед стійкою інфляцією, може бути змушена зробити паузу і навіть змінити курс.

Ставки на значне підвищення процентної ставки Європейського центрального банку на засіданні в четвер також швидко випарувалися через побоювання, що зростають, щодо стану банківського сектору Європи. Ціноутворення на грошовому ринку передбачало, що трейдери тепер бачать менше ніж 20% ймовірності підвищення ставки на 50 базисних пунктів на засіданні ЄЦБ.

Занепокоєння, викликане смертю SVB, також спонукало вкладників шукати нові будинки для своїх грошей.

Ральф Хаммерс, генеральний директор конкурента Credit Suisse UBS, сказав, що через ринкові потрясіння залучили більше грошей, а генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Шьюїнг сказав, що німецький кредитор також бачить депозити, що надходять.