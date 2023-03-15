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АНАЛІТИКА

НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури України

 

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, є система електронних платежів Національного банку, про що свідчать результати моніторингу діяльності платіжних систем за 2022 рік, повідомляється на сайті НБУ.

Крім того, до категорії важливих віднесено п'ять платіжних систем, а саме MasterCard (MasterCard International Incorporated, США), Visa (Visa International Service Association, США), NovaPay (ТОВ "НоваПей", Україна), "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система", Україна) та "Поштовий переказ" (АТ "Укрпошта", Україна).

Крім того, за підсумками діяльності у 2022 році вперше було визначено важливих учасників платіжних систем - ними стали АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa"), ТОВ "ФК "Контрактовий Дім" та "Фінансовий світ".

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено трьох важливих операторів послуг платіжної інфраструктури - ПрАТ "Український процесінговий центр", ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ" та ТОВ "ТАС ЛІНК".

НБУ зазначає, що розподіл об'єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їхньої діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту.

Так, до об'єктів платіжної інфраструктури, віднесених до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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