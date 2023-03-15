Найбільший інвестор Credit Suisse відмовився від додаткового фінансування: акції банку стрімко падають

Глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.

Про це пише Reuters.

"Ми не можемо, тому що ми перевищили б 10%. Це регуляторне питання", - сказав голова SNB Аммар Аль Худайрі в інтерв'ю Reuters. За даними Refinitiv, саудівський банк володіє 9,88% акцій Credit Suisse.

Торги акціями швейцарського банку були зупинені пізно вранці, оскільки вони впали на 20% до нових рекордних мінімумів.

Другий найбільший банк Швейцарії намагається відновитися після низки скандалів, які підірвали довіру інвесторів та клієнтів. Відтік клієнтів у четвертому кварталі 2022 року зріс до понад 110 мільярдів швейцарських франків (120 мільярдів доларів).

Аль Худайрі сказав, що SNB задоволений планом виходу з кризи Credit Suisse і не думає, що йому знадобиться більше грошей, але також описав інвестиції свого банку як опортуністичні, які не залежать від часу.

"Ми задоволені планом, планом трансформації, який вони запропонували. Це дуже сильний банк", - сказав Аль Худайрі в кулуарах конференції в Ер-Ріяді.

"Я не думаю, що їм знадобляться додаткові гроші; якщо ви подивитеся на їхні коефіцієнти, вони в порядку. І вони працюють в умовах сильного регуляторного режиму в Швейцарії та інших країнах", - додав він.

Саудівський банк придбав частку в майже 10% минулого року після того, як взяв участь у залученні капіталу Credit Suisse і зобов'язався інвестувати до 1,5 мільярда швейцарських франків (1,5 мільярда доларів США).

У вівторок Credit Suisse опублікував свій річний звіт за 2022 рік, в якому йдеться про те, що банк виявив "суттєві недоліки" в контролі за фінансовою звітністю і ще не зупинив відтік клієнтів.

Тим часом, як пише Reuters, у середу на тлі новин про Credit Suisse світові ринки знову охопила тривога - заява про те, що найбільший інвестор Credit Suisse не може надати швейцарському банку додаткову фінансову допомогу, призвела до чергового падіння його акцій та європейських акцій в цілому.

Європейські акції востаннє впали майже на 2%, акції європейських банків впали на 2,5%, а ф'ючерси на американські фондові індекси впали на 1%.

Інвестори кинулися назад в безпечні гавані, прибутковість дворічних німецьких облігацій знизилася на 21 базисний пункт до 2,71%.

"Ціна акцій Credit Suisse падає, а державні облігації зростають на тлі цього. Як і раніше, це все ще значною мірою зумовлено сприйняттям здоров'я банківського сектору, але цього разу в Європі", - сказав Антуан Буве, старший стратег з питань ставок в ING.

Європейський центральний банк все ще схиляється до підвищення ставки на пів відсотка в четвер, незважаючи на потрясіння в банківському секторі, з огляду на високу інфляцію, повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Ради керуючих ЄЦБ.