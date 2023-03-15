Мін'юст США, SEC і Федрезерв здійснюють перевірки у зв'язку з крахом Silicon Valley Bank

Міністерство юстиції США і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розслідують ситуацію навколо Silicon Valley Bank, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.

Розслідування мають попередній характер і, можливо, не призведуть до звинувачень на адресу фінінституту, зазначає газета.

Silicon Valley Bank (материнська компанія - SVB Financial Group) минулої п'ятниці перейшов під управління Федеральної корпорації зі страхування депозитів США (FDIC). Регулятор передав активи банку новій юрособі й пообіцяв забезпечити повну компенсацію всім вкладникам.

Банк став жертвою відпливу коштів вкладників. Минулого четверга його клієнти намагалися вивести загалом $42 млрд, або чверть усіх коштів на депозитах у Silicon Valley Bank. У результаті банку довелося продати US Treasuries та інші облігації зі свого портфеля з великим збитком.

Американські регулятори, зокрема, мають намір перевірити операції з продажу акцій SVB Financial її топменеджерами за кілька днів до краху банку, зазначають джерела WSJ.

Згідно з даними SEC, головний виконавчий директор SVB Financial Грег Беккер і головний фінансовий директор Деніел Бек продали акції фінкомпанії наприкінці лютого. Беккер реалізував опціон на купівлю 12,451 тис. акцій 27 лютого і цього самого дня продав їх, заробивши приблизно $2,3 млн. Бек продав папери на суму понад $575 тис., що становило приблизно третину його пакета.

Обидва топменеджери продали акції в рамках персональних планів, підготовлених за 30 днів до цього.

У звіті Silicon Valley Bank за минулий рік наголошувалося, що операції банку значною мірою сфокусовані на кредитуванні біотехнологічних та IT-стартапів. Водночас у лютому Беккер заявляв, що фокусування банку на цих галузях не створює ризику надмірної концентрації його активів.

За даними джерел агентства Bloomberg, Федеральна резервна система (ФРС) здійснює власну перевірку, зокрема, у зв'язку з тим, що Silicon Valley Bank більше ніж пів року працював без директора з управління ризиками.

Раніше SVB повідомила, що Лаура Ізурієта, яка обіймала цю посаду, припинила виконувати свої обов'язки у квітні 2022 року, хоча залишила банк тільки в жовтні. Новий директор з управління ризиками в банку з'явився лише в грудні, ним стала Кім Олсон.



