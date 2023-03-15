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НБУ додав кошти у пунктах надання фінпослуг у показник для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності

 

Національний банк України (НБУ) розширив перелік коштів, які варто враховувати під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності, зокрема додавши туди кошти, які перебувають у пункті надання фінпослуг, повідомила пресслужба регулятора.

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №20 від 10 березня 2023 року, яка оприлюднена на сайті центробанку та набула чинності з 14 березня.

Зазначається, що до показника грошових коштів наразі ще входять кошти, інкасовані з пункту надання фінпослуг установи для подальшого зарахування на розрахунковий рахунок, а також кошти, спрямовані з розрахункового рахунку на підкріплення готівкою пункту надання фінпослуг та ще не доставлені до нього.

Крім того, при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності надання платіжних послуг враховуватимуться всі його зобов'язання щодо наданих платіжних послуг за вирахуванням дебіторської заборгованості за ними.

Зазначається, що для запобігання виведенню капіталу через інструменти кредитування додатково уточнено структуру основного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг та відрахувань із метою розрахунку регулятивного капіталу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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